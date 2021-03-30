«Нганну ещё не ударил, а у него такие мысли». Подписчики — о посте Волкова в «Инстаграме»

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, оставил философский пост на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
«Я в своём познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь? Как эта Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного: покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечно вечным», — написал он, прикрепив текст к своему фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Волкова.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Нганну его ещё даже не ударил. А ему уже в голову какие странные мысли лезут».
«Сейчас американцы сломают гугл-переводчик».
«У Александра не только хороший удар, но ещё и чувство юмора».
«Александр после спарринга задался вопросом мироздания и осознания мира сего».
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