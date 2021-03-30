Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Холифилд намекнул на срыв третьего боя с Тайсоном

Холифилд намекнул на срыв третьего боя с Тайсоном
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд намекнул, что его третий поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе Майком Тайсоном не состоится. Ранее сообщалось, что третий бой Тайсон — Холифилд должен состояться во Флориде (США) 29 мая.

«Похоже, что мой партнёр по танцу Майк Тайсон не придёт на наше последнее представление. Ты знаешь, где меня найти, если передумаешь», — написал Холифилд на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в прошлом боксёры встречались дважды. Оба поединка завершились в пользу Холифилда. Вторая встреча ознаменовалась громким скандалом: Тайсон в третьем раунде в порыве гнева откусил Эвандеру кусочек уха, за что получил дисквалификацию.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021