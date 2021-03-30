Холифилд намекнул на срыв третьего боя с Тайсоном
Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд намекнул, что его третий поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе Майком Тайсоном не состоится. Ранее сообщалось, что третий бой Тайсон — Холифилд должен состояться во Флориде (США) 29 мая.
«Похоже, что мой партнёр по танцу Майк Тайсон не придёт на наше последнее представление. Ты знаешь, где меня найти, если передумаешь», — написал Холифилд на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, в прошлом боксёры встречались дважды. Оба поединка завершились в пользу Холифилда. Вторая встреча ознаменовалась громким скандалом: Тайсон в третьем раунде в порыве гнева откусил Эвандеру кусочек уха, за что получил дисквалификацию.
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