Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

А. Емельяненко показал свою реакцию на тех, кто списал его со счетов

А. Емельяненко показал свою реакцию на тех, кто списал его со счетов
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
Аудио-версия:

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко показал, как реагирует на тех, кто списывает его со счетов.

«Моя реакция на тех, кто списал меня со счетов», — написал он в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Ты сам себя списал, Александр. К сожалению».
«Обычно это диванные эксперты. Которые и 1% не прошли вашего пути».
«Александр, ведь важно, сколько раз поднялся, а не упал, верно? Вы поднялись — молодец!»

Ранее российский боец MMA Анатолий Малыхин признался, что его сильно напугало состояние Емельяненко, так как он напомнил ему человека после инсульта.

Малыхин: состояние А. Емельяненко сильно напугало. Он напомнил человека после инсульта

AMC Fight Nights 100 – турнир, который поклонники смешанных единоборств просто не могут пропустить! Покупай билеты и приходи 10 апреля в московский Дворец спорта «Лужники».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021