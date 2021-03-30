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А. Емельяненко показал свою реакцию на тех, кто списал его со счетов

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко показал, как реагирует на тех, кто списывает его со счетов.

«Моя реакция на тех, кто списал меня со счетов», — написал он в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Ты сам себя списал, Александр. К сожалению».

«Обычно это диванные эксперты. Которые и 1% не прошли вашего пути».

«Александр, ведь важно, сколько раз поднялся, а не упал, верно? Вы поднялись — молодец!»

Ранее российский боец MMA Анатолий Малыхин признался, что его сильно напугало состояние Емельяненко, так как он напомнил ему человека после инсульта.

Малыхин: состояние А. Емельяненко сильно напугало. Он напомнил человека после инсульта

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