Андерсон Силва и Чавес-младший договорились о поединке по правилам бокса

Бывший чемпион UFC легендарный Андерсон Силва определился с планами по дальнейшей карьере. 45-летний бразилец попробует себя в профессиональном боксе. Его соперником станет бывший чемпион мира по боксу, 35-летний Хулио Сезар Чавес-младший, сообщает BJ Penn.
Схватка пройдёт 19 июня в Гвадалахаре (Мексика). При этом событие можно будет посмотреть по системе PPV.
Андерсон Силва был фактически отчислен из UFC после поражения в ноябре 2020 года от Юрайи Холла. После того поединка президент лиги Дана Уайт заявил, что больше не даст возможности Силве выходить в клетку в солидном возрасте, а также выразил надежду, что так поступят и в других промоушенах. Но Силва всё же не намерен завершать карьеру спортсмена.
Карьера Чавеса в последние годы также находится в глубоком кризисе, в пяти предыдущих поединках он победил лишь дважды.
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