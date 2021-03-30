Гасанов и Дипчиков оспорят титул временного чемпиона ACA в Минске

Россиянин Магомедрасул Гасанов проведёт бой против первого номера рейтинга ACA, болгарского бойца ACA Николы Дипчикова. На кону противостояния — пояс временного чемпиона ACA в среднем весе.

26-летний Гасанов провёл в смешанных единоборствах 17 боев, одержал 15 побед и потерпел два поражения. Гасанов последний раз появлялся в клетке в декабре 2020 года, когда победил Артёма Фролова. У его 36-летнего соперника из Софии 28 поединков в ММА, из них 20 побед и семь поражений. В предыдущем бою Никола на турнире в Польше нокаутировал Рафаля Харатыка.

Победитель боя Дипчиков – Гасанов встретится с чемпионом в среднем весе Саламу Абдурахмановым, когда он полностью восстановится после травмы. Турнир пройдёт 9 апреля в Минске со зрителями, сообщает пресс-служба ACA.