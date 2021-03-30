Кормье: Джонс не боится Нганну. Это чушь
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал ситуацию, которая складывается вокруг президента лиги Даны Уайта и бывшего чемпиона в полутяжёлом весе Джона Джонса. По словам Кормье, все предположения о том, что Джонс может бояться встречи с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну, абсурдны. А всё происходящее — часть переговоров.
«Джон Джонс не боится Нганну. Это чушь. Просто абсурд, если люди так думают. Они с Даной просто играют в свою игру. Джонс хочет своих денег. Уайт же должен показать, что у него есть другие варианты, кроме Джона. Вот и всё. Это просто переговоры высокого уровня. Но Джонс верит, что ему под силу справиться с Нганну», — приводит слова экс-чемпиона MMAJunkie.
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