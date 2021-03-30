Нганну обратился к Джону Джонсу

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну обратился к бывшему чемпиону лиги в полутяжёлом весе Джону Джонсу, который надеется получить поединок с камерунцем. Нганну подчеркнул, что американцу нужно как следует готовиться, и заверил, что этот бой состоится.
«Моё послание Джону? Готовиться и относиться серьёзно к работе, потому что это случится. Ему придётся столкнуться с самым серьёзным вызовом в жизни. Я не буду играть с ним, как делали другие. Он почувствует разницу. Джонс может набирать столько веса, сколько ему заблагорассудится. Это никак не повлияет на мою силу и мощь», — приводит слова Нганну BJ Penn.
Джон Джонс после победы Нганну над Стипе Миочичем подтвердил желание провести встречу с Фрэнсисом. Но президент лиги Дана Уайт дал понять, что этот поединок пока может не состояться.
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