Стерлинг: Ян не знал, что со мной делать, и потому нарушил правила

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг считает, что бывший чемпион лиги Пётр Ян специально нанёс ему запрещённый удар в четвёртом раунде. Американец убеждён, что Ян пошёл на это, чувствуя досаду из-за того, что Стерлинг сдерживал все его атаки.

«Я считаю, что Яна должны отстранить. Или он по крайней мере должен был мне заплатить за запрещённый удар, который мог стоить мне нескольких лет карьеры. Я смотрю на ситуацию так, что Пётр специально нанёс этот удар. Он был разочарован тем, что не мог меня нокаутировать. Я выдержал его лучшие удары. Он не знал, что со мной делать», — приводит слова Стерлинга MMA Fighting.

Напомним, Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг встретились на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Россиянин лидировал по очкам, но в четвёртом отрезке нанёс запрещённый удар. В результате Петра дисквалифицировали, а его соперник получил звание чемпиона. В UFC обещают организовать реванш бойцов в скором времени.