Следующий турнир UFC лишился главного поединка
10 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 23. Ожидалось, что его главным событием станет встреча известных средневесов Даррена Тилла и Марвина Веттори. Но британец на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что получил травму.
У Тилла диагностирован перелом ключицы. Даррен принёс свои извинения сопернику и выразил надежду, что Веттори успеют подобрать нового оппонента. Пока же следующий турнир UFC лишился главного события.
Интересно, что Тилл снимается с турнира второй раз кряду. 5 декабря 2020 года он должен был встретиться с Джеком Херманссоном, но получил повреждение, в итоге его заменил как раз Веттори.
Пост Даррена Тилла доступен на его странице в социальной сети «Инстаграм».
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