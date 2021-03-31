Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Следующий турнир UFC лишился главного поединка

Следующий турнир UFC лишился главного поединка
Бокс/ММА / UFC 0

10 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 23. Ожидалось, что его главным событием станет встреча известных средневесов Даррена Тилла и Марвина Веттори. Но британец на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что получил травму.

У Тилла диагностирован перелом ключицы. Даррен принёс свои извинения сопернику и выразил надежду, что Веттори успеют подобрать нового оппонента. Пока же следующий турнир UFC лишился главного события.

Интересно, что Тилл снимается с турнира второй раз кряду. 5 декабря 2020 года он должен был встретиться с Джеком Херманссоном, но получил повреждение, в итоге его заменил как раз Веттори.

Пост Даррена Тилла доступен на его странице в социальной сети «Инстаграм».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021