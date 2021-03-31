Волков: я знаю, как победить Нганну

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, заявил, что знает, как победить обладателя соответствующего пояса Фрэнсиса Нганну.

«Конечно, драться с сильнейшими – большая честь для меня. Я бы хотел подраться с Нганну, постарался бы сделать всё, что есть в моих силах, чтобы победить.

Я в себе уверен, поэтому я в UFC, буду стараться забрать пояс. Естественно, я вижу в нём опасность, вижу те элементы, в которых он представляет угрозу. Я готов этот вызов принять, готов подраться прямо сейчас, если появится эта возможность.

Я боец, я тренируюсь очень много и я знаю, как его победить. Знания есть, осталось только их реализовать и показать это в бою», — рассказал Волков в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

