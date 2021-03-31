Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Президент Bellator назвал величайшего бойца в истории промоушена. Это не Ф. Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер ответил на вопрос, считает ли он, что действующий чемпион промоушена в двух весовых категориях Патрисиу Питбуль Фрейре является величайшим бойцом в истории организации.

«Да, абсолютно. Да и в сводном рейтинге, который только что вышел, он занимает первое место», — приводит слова Кокера Insider.

Напомним, легендарный российский боец MMA Фёдор Емельяненко не попал в сводный рейтинг Bellator вне зависимости от весовой категории. В рейтинге тяжеловесов он располагается на четвёртой строчке.

По словам президента Bellator, в настоящий момент Фрейре сильнее чемпиона UFC в полулёгком весе Александера Волкановски и ведущих бойцов дивизиона Макса Холлоуэя и Брайана Ортеги.

«Питбуль — величайший легковес планеты на данный момент», — добавил Кокер.

Напомним, в ближайшие выходные Патрисиу Питбуль Фрейре проведёт защиту титула в поединке с Эммануэлем Санчесом на турнире Bellator 255.