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Диллашоу дал прогноз на возможный реванш Пётр Ян — Стерлинг

Диллашоу дал прогноз на возможный реванш Пётр Ян — Стерлинг
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Ти Джей Диллашоу предположил, что россиянин Пётр Ян в состоянии победить обладателя пояса Алджэмейна Стерлинга в матче-реванше, если стороны договорятся о бое. Напомним, ранее в марте Ян потерял титул в легчайшем весе, после того как нанёс запрещённый удар коленом в голову в поединке со Стерлингом.

«Ян здорово защищался от борьбы, постоянно сам бросал соперника. Думаю, то колено было абсолютно случайным. Стерлинг просто сел на корточки и тормозил бой, я сам считаю, что это правило должно быть как-то изменено.

Мысленно я готовлюсь к Яну. Считаю, что он выйдет на реванш ещё более уверенным и выступит ещё лучше», — рассказал Ти Джей Диллашоу в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

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