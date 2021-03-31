Диллашоу дал прогноз на возможный реванш Пётр Ян — Стерлинг
Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Ти Джей Диллашоу предположил, что россиянин Пётр Ян в состоянии победить обладателя пояса Алджэмейна Стерлинга в матче-реванше, если стороны договорятся о бое. Напомним, ранее в марте Ян потерял титул в легчайшем весе, после того как нанёс запрещённый удар коленом в голову в поединке со Стерлингом.
«Ян здорово защищался от борьбы, постоянно сам бросал соперника. Думаю, то колено было абсолютно случайным. Стерлинг просто сел на корточки и тормозил бой, я сам считаю, что это правило должно быть как-то изменено.
Мысленно я готовлюсь к Яну. Считаю, что он выйдет на реванш ещё более уверенным и выступит ещё лучше», — рассказал Ти Джей Диллашоу в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.
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