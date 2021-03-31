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Тим Цзю победил Хогана техническим нокаутом в пятом раунде

Тим Цзю победил Хогана техническим нокаутом в пятом раунде
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, одержал победу над представителем Ирландии Деннисом Хоганом. Цзю-младший победил соперника техническим нокаутом в пятом раунде. Угол Хогана выбросил полотенце, после того как Цзю провёл апперкот левой снизу в челюсть. Поединок состоялся в рамках бойцовского вечера Steel City Showdown, который прошёл на арене Newcastle Entertainment Centre в Ньюкасле (Новый Южный Уэльс, Австралия).

Таким образом, Цзю защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории. Тимофей получил возможность оспорить главный пояс WBO, принадлежащий Брайану Кастаньо. Также он является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии IBF. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 18 побед в 18 поединках (14 — нокаутом).

Такого злого Тимофея мы ещё не видели! Угол Хогана выбросил полотенце!!! LIVE!
Цзю-младший в порядке. Пока великолепно работает против очень сильного оппонента!
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