«У нас всё делают на авось». Костя Цзю — о том, почему его сын Тим не дерётся в России

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю объяснил, почему его сын Тим Цзю не проводит боёв в России.
«Я много общался с нашими местными промоутерами. Они говорят: а если Тима привезти сюда? Я им отвечаю, что могу быть представителем сына здесь, на территории России. Первая вещь, которую я хочу — сделайте предложение. Предложение, которое можно обсуждать. Наши местные промоутеры делают всё не так, как я готов обсуждать. Они всё делают без договора. Без контракта.
У нас в России привыкли делать всё без контракта. Без договора, на авось. Многие бойцы совсем не получают денег. Со мной такое не пройдёт. Я знаю, как это работает, сам был в этой шкуре. Я могу предотвратить определённые ошибки, которые по наивности те промоутеры и менеджеры могут совершить.
Я очень хочу, чтобы Тим выступил в России. Я очень хочу, чтобы он выступил в Екатеринбурге, на моей первой родине. Я думаю, что будет очень красивый бой здесь, в Москве. Он должен здесь выступить. Надеюсь, у Тима это получится», — сказал Цзю в эфире «Матч ТВ».
Сегодня, 31 марта, Цзю-младший нокаутировал Денниса Хогана, бой прошёл в Австралии.
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