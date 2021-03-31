Костя Цзю оценил бой сына Тима по 10-балльной системе и назвал его ошибку

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал победу своего сына Тима Цзю над ирландцем Деннисом Хоганом. Напомним, Цзю победил техническим нокаутом в пятом раунде. Угол Хогана выбросил полотенце после того, как Цзю провёл апперкот левой снизу в челюсть.

«У Тима были небольшие ошибки. Он не пропустил удары. Рассечения можно было избежать. Это ошибка. Работа была неплохая, но я дам 7 баллов из 10. Потенциал есть, и есть над чем работать», — рассказал Костя Цзю в эфире телеканала «Матч ТВ».

Цзю защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории. Тимофей получил возможность оспорить главный пояс WBO, принадлежащий Брайану Кастаньо. Также он является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии IBF. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 18 побед в 18 поединках (14 — нокаутом).