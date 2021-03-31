«Надеюсь, скоро будет чемпионский бой». Костя Цзю поздравил сына Тима с победой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю поздравил своего сына Тима с победой над ирландцем Деннисом Хоганом. Напомним, Цзю победил техническим нокаутом в пятом раунде. Угол Хогана выбросил полотенце после того, как Цзю провёл апперкот левой снизу в челюсть.

«Супер бой. Тимошка, поздравляю тебя. Очень тебя люблю. Ньюкаслу огромный привет. Меня всё ещё колбасит, простите меня. Хороший бой, хороший соперник. Надеюсь, скоро будет чемпионский бой», — сказал Цзю.

Посмотреть видео можно на странице Кости Цзю в «Инстаграме». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Цзю защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории. Тимофей получил возможность оспорить главный пояс WBO, принадлежащий Брайану Кастаньо. Также он является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии IBF. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 18 побед в 18 поединках (14 — нокаутом).