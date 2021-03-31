В Госдуме оценили идею предоставить Тиму Цзю российское гражданство

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв оценил идею предоставить Тиму Цзю российское гражданство. Цзю одержал победу техническим нокаутом над ирландцем Деннисом Хоганом.
«Почему бы не пригласить сына легендарного боксёра к нам в Россию? У Тима Цзю огромные перспективы — об этом говорят специалисты, да и мы сами видим его результаты. Тим действительно становится матёрым и известным бойцом.
Он выступает в профессиональном боксе, поэтому нашим промоутерам надо обратить внимание на эту ситуацию и пригласить его в Россию. Если сам спортсмен считает, что он россиянин, то надо создать для него все условия. Мы приглашаем к себе менее именитых или спортсменов на закате карьеры, а здесь совершенно молодой парень. Надо очень внимательно отнестись к этой ситуации.
Это профессиональный бокс: прежде всего здесь профессиональные контракты, большие деньги — мы не можем вмешиваться в этот процесс. Государство может лишь помочь в предоставлении преференций при получении гражданства. Но в договорённостях с промоутерами мы вряд ли можем помочь.
Если будут договорённости с промоутерами, то государство поможет. Уверен, что многие известные люди, в том числе я, поддержат переезд нашего спортсмена на родину. Мы хотим, чтобы под нашими знамёнами выступали и побеждали наши спортсмены — независимо от вида спорта», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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