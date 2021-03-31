Холл и Уайдман проведут реванш на UFC 261 в конце апреля
Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман и Юрайя Холл проведут реванш 25 апреля на турнире UFC 261. Напомним, поединок должен был состояться на UFC 258 в феврале, однако Уайдман заразился коронавирусом, из-за чего его бой был перенесён на неопределённый срок.
Публикация доступна на странице UFC Russia в «Инстаграме».
Уайдман последний раз появлялся в октагоне в августе 2020 года, победив решением судей Омари Ахмедова. Благодаря этому ему удалось прервать серию из двух поражений. Что касается Холла, он последнюю схватку провёл в октябре 2020 года, досрочно победив Андерсона Силву.
Главным событием турнира UFC 261 станет титульный бой в полусреднем весе между Усманом Камару и Хорхе Масвидалем.
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