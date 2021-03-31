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Фергюсон — Хабибу: увидимся достаточно скоро, приятель

Фергюсон — Хабибу: увидимся достаточно скоро, приятель
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в лёгком весе Тони Фергюсон в очередной раз обратился к завершившему карьеру экс-чемпиону Хабибу Нурмагомедову. На своей странице в «Инстаграме» Фергюсон опубликовал видео с дуэли взглядов с Нурмагомедовым.

«Увидимся достаточно скоро, приятель. Продолжай убегать, чемпион-болван», — написал Фергюсон.

Посмотреть видео можно на странице Тони Фергюсона в «Инстаграме».

Следующим соперником Фергюсона станет Бенейл Дариуш. Бой состоится 15 мая на турнире UFC 262.

Для Фергюсона эта встреча станет первой в 2021 году. Минувший год для него сложился неудачно. В мае он досрочно проиграл Джастину Гэтжи, а в декабре по очкам уступил Чарльзу Оливейре.

О завершении карьеры Нурмагомедова стало официально известно 19 марта.

UFC официально анонсировала бой Фергюсона с Дариушем
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