Фергюсон — Хабибу: увидимся достаточно скоро, приятель
Боец UFC в лёгком весе Тони Фергюсон в очередной раз обратился к завершившему карьеру экс-чемпиону Хабибу Нурмагомедову. На своей странице в «Инстаграме» Фергюсон опубликовал видео с дуэли взглядов с Нурмагомедовым.
«Увидимся достаточно скоро, приятель. Продолжай убегать, чемпион-болван», — написал Фергюсон.
Посмотреть видео можно на странице Тони Фергюсона в «Инстаграме».
Следующим соперником Фергюсона станет Бенейл Дариуш. Бой состоится 15 мая на турнире UFC 262.
Для Фергюсона эта встреча станет первой в 2021 году. Минувший год для него сложился неудачно. В мае он досрочно проиграл Джастину Гэтжи, а в декабре по очкам уступил Чарльзу Оливейре.
О завершении карьеры Нурмагомедова стало официально известно 19 марта.
UFC официально анонсировала бой Фергюсона с Дариушем
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