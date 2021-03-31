Джон Джонс: я хочу приличную сумму за бой с Нганну, чтобы не чувствовать себя дураком

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс, который хочет провести титульный бой в тяжёлом весе с Фрэнсисом Нганну, пожаловался на финансовые условия, которые ему предлагает организация.

«Несколько дней назад у меня был короткий телефонный разговором с адвокатом UFC Хантером. На данный момент я считаю, $ 8-10 млн было бы слишком мало для боя такого масштаба. Это всё, что обсуждалось до сих пор.



Я должен подождать их предложения. Очень надеюсь, что цифры не будут такими маленькими. В одном я уверен — я никогда не видел такого количества людей, желающих увидеть бой. Меня буквально постоянно о нём спрашивают.



Я рвал задницу в течение многих лет: сотрясения мозга, операции, борьба с жесточайшей конкуренцией. Всё это время в UFC мне предлагали около $ 2 млн за бой. Я просто пытаюсь получить достойную зарплату.



Я написал об этом в «Твиттере», и это, очевидно, разозлило босса. Мне кажется, что если бы Конор написал то же самое, это была бы ночь виски.



Думаю, мне сильно недоплачивали на протяжении всей карьеры. Я сейчас не жалуюсь по этому поводу, а просто хочу, чтобы в будущем всё было правильно.



Этот бой может привлечь сотни тысяч новых фанатов со всего мира. Я чувствую всем телом, насколько масштабным он может быть. Я действительно не вижу ничего такого в том, чтобы хорошо заплатить за один из самых больших поединков в истории.



Не то что я буду просить свою по-настоящему справедливую долю, но я просто хочу получить приличную сумму, чтобы не чувствовать себя дураком, соглашаясь на самый важный бой в моей жизни», — написал Джонс на своей странице в «Твиттере».