Хабиб станет секундантом своего брата Усмана Нурмагомедова в его дебютном бою в Bellator
Экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов станет секундантом своего брата Усмана Нурмагомедова в его дебютном бою в Bellator. Усман встретится с Майком Хэмелом на турнире Bellator 255. Бой пройдёт в ночь на 3 апреля.
«Хабиб будет у меня в углу», — приводит слова Усмана ТАСС.
В главном событии вечера сразятся чемпион в полулёгком весе Патрисиу Фрейре и претендент на пояс Эммануэль Санчес.
На счету Усмана Нурмагомедова 11 побед в 11 боях в MMA, у Хэмела семь побед и четыре поражения.
Напомним, Усман — единственный боец из семьи Нурмагомедовых, подписавший контракт с Bellator. Его двоюродный брат Хабиб официально завершил карьеру будучи чемпионом UFC в лёгком весе. Умар и Абубакар Нурмагомедовы также выступают в UFC.
Bellator 255: полный кард турнира с боем Усмана Нурмагомедова
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