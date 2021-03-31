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Хабиб станет секундантом своего брата Усмана Нурмагомедова в его дебютном бою в Bellator

Хабиб станет секундантом своего брата Усмана Нурмагомедова в его дебютном бою в Bellator
Бокс/ММА / Bellator 0

Экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов станет секундантом своего брата Усмана Нурмагомедова в его дебютном бою в Bellator. Усман встретится с Майком Хэмелом на турнире Bellator 255. Бой пройдёт в ночь на 3 апреля.

«Хабиб будет у меня в углу», — приводит слова Усмана ТАСС.

В главном событии вечера сразятся чемпион в полулёгком весе Патрисиу Фрейре и претендент на пояс Эммануэль Санчес.

На счету Усмана Нурмагомедова 11 побед в 11 боях в MMA, у Хэмела семь побед и четыре поражения.
Напомним, Усман — единственный боец из семьи Нурмагомедовых, подписавший контракт с Bellator. Его двоюродный брат Хабиб официально завершил карьеру будучи чемпионом UFC в лёгком весе. Умар и Абубакар Нурмагомедовы также выступают в UFC.

Bellator 255: полный кард турнира с боем Усмана Нурмагомедова
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