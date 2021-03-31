Забит Магомедшарипов дал прогноз на бой Магомед Магомедов — Си Джей Хэмилтон

Забит Магомедшарипов дал прогноз на бой Магомеда Магомедова с Си Джеем Хэмилтоном, который состоится в ночь со 2 на 3 апреля на турнире Bellator 255 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).
«Думаю, Мага прикончит его во втором раунде», — сказал Забит в видео StarFund.
Для Магомедова эта встреча станет второй в карьере в американском промоушене. Дебютный бой в лиге он провёл в декабре 2020 года, тогда он уверенно единогласным решением судей победил Матеуса Матоса из Бразилии.
В главном событии вечера сразятся чемпион в полулёгком весе Патрисиу Фрейре и претендент на пояс Эммануэль Санчес. Также в основном карде выступит россиянин Усман Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который сразится с Майком Хэмелом.
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