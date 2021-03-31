«Руки чешутся». Кана Ватанабе поделилась ожиданиями от дебюта в Bellator

Японка Кана Ватанабе поделилась ожиданиями от дебютного боя в Bellator. На турнире Bellator 255, который пройдёт в ночь со 2 на 3 апреля, Ватанабе встретится с Алехандрой Ларой.

«Очень рада вернуться в октагон. Я тренировалась каждый день, когда взяла паузу, у меня чешутся руки. Счастлива, что получила бой. Я всё ещё новичок в этом спорте, и мне есть над чем работать. Я использовала этот период, чтобы поработать над своими базовыми навыками.



Для меня большая честь выступать в промоушене с таким количеством талантливых спортсменов. Мне всегда нравилось соперничать с кем-либо, и с тех пор как я перешла в MMA, всегда хотела столкнуться с жёсткой международной конкуренцией. И теперь у меня появилась такая возможность



Моя оппонентка очень жёсткая, и она в рейтинге дивизиона, так что для меня большая честь биться с ней. Думаю, ключевой момент наступит тогда, когда бой перейдёт в партер. Думаю, в этом случае у меня будет преимущество.



В данный момент я сосредоточена на победах в Bellator. После этого мне придётся подумать, прежде чем возвращаться в Rizin», — приводит слова Ватанабе Asian MMA.