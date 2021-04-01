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Хабиб Нурмагомедов показал фото на паспорт

Хабиб Нурмагомедов показал фото на паспорт
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал свежую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». По словам Нурмагомедова, именно так он выглядит в фото на паспорте.

«На паспорт», — подписал он снимок.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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