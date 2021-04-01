Нурмагомедов — Фергюсону: желаю тебе всего наилучшего, хотя ты и выглядишь как дерьмо

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на обращение Тони Фергюсона. Ранее Фергюсон обратился к Нурмагомедову со словами: «Увидимся достаточно скоро, приятель. Продолжай убегать, чемпион-болван».
«У тебя скоро бой, у тебя очень непростой соперник, он самый недооценённый боец в лёгком весе, сосредоточься на нём. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего, хотя ты и выглядишь как дерьмо», — написал Нурмагомедов в своём «твиттере», отвечая на сообщение Фергюсона.
В мае Фергюсон сразится с Бенейлом Дариушем.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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