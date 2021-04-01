Эммануэль Санчес признал, что является аутсайдером в бою с Фрейре

Претендент на пояс Bellator в полулёгком весе Эммануэль Санчес признал, что не является фаворитом в титульном поединке с Патрисиу Питбулем Фрейре. Бой Фрейре — Санчес возглавит кард турнира Bellator 255, который состоится в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) в ближайшие выходные.

На меня не оказывают никакого давления. Я аутсайдер. Ожидают, что меня «убьют», причём хуже, чем в первый раз.

Какое мне дело, что думают другие, которые списывают меня со счетов? Это хорошо. Так происходит всё время в моей жизни, в Bellator в том числе. Всегда найдётся соперник побольше, посильнее. Но это и хорошо. Большие или маленькие — все они падут», — приводит слова Санчеса MMAJunkie.

Напомним, в ноябре 2018 года Санчес проиграл Фрейре единогласным решением судей.