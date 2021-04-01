Эммануэль Санчес признал, что является аутсайдером в бою с Фрейре

Претендент на пояс Bellator в полулёгком весе Эммануэль Санчес признал, что не является фаворитом в титульном поединке с Патрисиу Питбулем Фрейре. Бой Фрейре — Санчес возглавит кард турнира Bellator 255, который состоится в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) в ближайшие выходные.
На меня не оказывают никакого давления. Я аутсайдер. Ожидают, что меня «убьют», причём хуже, чем в первый раз.
Какое мне дело, что думают другие, которые списывают меня со счетов? Это хорошо. Так происходит всё время в моей жизни, в Bellator в том числе. Всегда найдётся соперник побольше, посильнее. Но это и хорошо. Большие или маленькие — все они падут», — приводит слова Санчеса MMAJunkie.
Напомним, в ноябре 2018 года Санчес проиграл Фрейре единогласным решением судей.
- 1 апреля 2021
-
09:47
-
09:42
-
09:21
-
09:17
-
09:12
-
08:50
- 31 марта 2021
-
23:35
-
23:12
-
22:57
-
22:04
-
20:16
-
19:27
-
18:19
-
17:26
-
16:15
-
16:09
-
15:38
-
15:28
-
15:03
-
14:00
-
13:09
-
12:47
-
12:02
-
11:00
-
10:04
-
09:00
-
07:30
-
00:17
- 30 марта 2021
-
23:36
-
22:37
-
21:41
-
20:33
-
19:28
-
18:23
-
17:15