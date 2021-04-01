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«В UFC и так хватает Нурмагомедовых». Брат Хабиба — о том, почему перешёл в Bellator

«В UFC и так хватает Нурмагомедовых». Брат Хабиба — о том, почему перешёл в Bellator
Бокс/ММА / Bellator 0

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, почему подписал контракт с Bellator.

«В UFC и так хватает Нурмагомедовых. Нам надо было двигаться дальше. Вот почему я выбрал Bellator. Им тоже нужен был один (человек с фамилией «Нурмагомедов». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Усмана Нурмагомедова MMAJunkie.

В настоящее время действующими бойцами UFC являются Умар и Абубакар Нурмагомедовы, другие двоюродные братья Хабиба. Также в промоушене выступает его однофамилец Саид Нурмагомедов.

Напомним, в ближайшие выходные Усман Нурмагомедов дебютирует в Bellator. Его соперником на турнире Bellator 255 станет Майк Хэмел.

Bellator 255: полный кард турнира с боем Усмана Нурмагомедова
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