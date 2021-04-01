Конор: я прошу UFC создать пояс Макгрегора. С розовым золотом и рубинами
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что просит промоушен создать особый пояс в его честь.
«Чувствую, пришла пора разыграть эту детку в следующем поединке. Прошу UFC: пожалуйста, создайте пояс Макгрегора. Предлагаю розовое золото и рубины», — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».
Ожидается, что следующий поединок Макгрегор проведёт с Дастином Порье, бой запланирован на июль 2021 года.
Это будет третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
Рекомендуем вам
- 1 апреля 2021
-
11:01
-
09:47
-
09:42
-
09:21
-
09:17
-
09:12
-
08:50
- 31 марта 2021
-
23:35
-
23:12
-
22:57
-
22:04
-
20:16
-
19:27
-
18:19
-
17:26
-
16:15
-
16:09
-
15:38
-
15:28
-
15:03
-
14:00
-
13:09
-
12:47
-
12:02
-
11:00
-
10:04
-
09:00
-
07:30
-
00:17
- 30 марта 2021
-
23:36
-
22:37
-
21:41
-
20:33
-
19:28
-
18:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам