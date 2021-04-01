Конор: я прошу UFC создать пояс Макгрегора. С розовым золотом и рубинами

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что просит промоушен создать особый пояс в его честь.

«Чувствую, пришла пора разыграть эту детку в следующем поединке. Прошу UFC: пожалуйста, создайте пояс Макгрегора. Предлагаю розовое золото и рубины», — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».

Ожидается, что следующий поединок Макгрегор проведёт с Дастином Порье, бой запланирован на июль 2021 года.

Это будет третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.