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Промоутер назвал главную проблему реванша Исмаилов — Минеев

Промоутер назвал главную проблему реванша Исмаилов — Минеев
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Владелец промоушена AMC Fight Nights Амир Мурадов рассказал о ситуации вокруг матча-реванша Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.

Напомним, первый поединок Исмаилов — Минеев, состоявшийся в октябре 2018 года, закончился вничью. В декабре 2020 года бойцы спровоцировали массовую драку на одном из турниров по MMA в Москве.

«Сейчас главная реальная проблема — чтобы вновь свести их до боя для дуэли взглядов или другого медиасобытия. Мага очень зол на Минеева. Вова — точно так же. Сложная ситуация…

Мы с Магой давно дружим. Ещё до его боя с Иваном Штырковым мы обсуждали этот вопрос. Команда Исмаилова хотела сделать поединок с Александром Шлеменко в нашей организации. Но я настоял на том, чтобы это был бой с Минеевым. Впоследствии Мага согласился. Нужно было уладить некоторые вопросы с ACA», — цитирует Мурадова «Московский комсомолец».

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