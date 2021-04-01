Рябинский прокомментировал победу Тима Цзю над Хоганом

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал победу австралийского боксёра Тима Цзю, сына бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, над ирландцем Деннисом Хоганом.
«Тимофей — классный боксёр высочайшего уровня. Можно сказать, что весь в отца. Отец у него вообще великий боксёр, который навсегда вошёл в историю. Он очень крутой, я его хорошо знаю», — цитирует Рябинского «Газета.ру».
Напомним, Цзю-младший победил Хогана техническим нокаутом в пятом раунде. Угол Денниса выбросил полотенце после того, как Тим провёл апперкот левой снизу в челюсть.
Цзю защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории. Тим получил возможность оспорить главный пояс WBO, принадлежащий Брайану Кастаньо. Также он является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии IBF. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 18 побед в 18 поединках (14 — нокаутом).
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