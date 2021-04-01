Николай Валуев назвал Тима Цзю будущим чемпионом мира

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал победу австралийского боксёра Тима Цзю, сына бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, над ирландцем Деннисом Хоганом.
«Тим Цзю — будущий чемпион мира. Он будет очень хорошим боксёром. Если смотреть по динамике его развития, у Тима очень большие задатки.
Жаль, что Тим Цзю не имеет российского гражданства? Я даже об этом не задумывался. Не стоит забывать, что Тим родился в Австралии — это его родная страна. У него нет никаких сентенций по поводу исторической родины отца и мамы. Почему я должен сожалеть о том, что кто-то родился в другой стране и за неё выступает? Это как минимум очень глупо. Если вдруг Тим решит выступать за Россию, я буду его приветствовать», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 1 апреля 2021
-
15:00
-
14:25
-
14:07
-
13:00
-
12:11
-
11:01
-
09:47
-
09:42
-
09:21
-
09:17
-
09:12
-
08:50
- 31 марта 2021
-
23:35
-
23:12
-
22:57
-
22:04
-
20:16
-
19:27
-
18:19
-
17:26
-
16:15
-
16:09
-
15:38
-
15:28
-
15:03
-
14:00
-
13:09
-
12:47
-
12:02
-
11:00
-
10:04
-
09:00
-
07:30
-
00:17
- 30 марта 2021
-
23:36