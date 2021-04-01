Николай Валуев назвал Тима Цзю будущим чемпионом мира

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал победу австралийского боксёра Тима Цзю, сына бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, над ирландцем Деннисом Хоганом.

«Тим Цзю — будущий чемпион мира. Он будет очень хорошим боксёром. Если смотреть по динамике его развития, у Тима очень большие задатки.

Жаль, что Тим Цзю не имеет российского гражданства? Я даже об этом не задумывался. Не стоит забывать, что Тим родился в Австралии — это его родная страна. У него нет никаких сентенций по поводу исторической родины отца и мамы. Почему я должен сожалеть о том, что кто-то родился в другой стране и за неё выступает? Это как минимум очень глупо. Если вдруг Тим решит выступать за Россию, я буду его приветствовать», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.