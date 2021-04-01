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Менеджер Яна рассказал о ситуации вокруг реванша Петра со Стерлингом

Менеджер Яна рассказал о ситуации вокруг реванша Петра со Стерлингом
Бокс/ММА / UFC 0
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Саят Абдрахманов, менеджер бывшего чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Петра Яна, рассказал о ситуации вокруг возможного матча-реванша подопечного с обладателем пояса Алджэмейном Стерлингом. Напомним, в марте Ян потерял титул в легчайшем весе, после того как нанёс запрещённый удар коленом в голову в поединке со Стерлингом.

«В UFC настроены организовать реванш как можно скорее, но, как и ожидалось, сторона Стерлинга и он сам под любыми предлогами пытаются отложить этот момент и пока ясности по дате нет. Наша сторона, как и UFC, настроена организовать этот бой как можно быстрее.

Вполне возможно, что этот бой может возглавить турнир, если это событие произойдёт, например, в июне. Бой Петра и Стерлинга смело может возглавить этот номерной турнир, но по-прежнему под большим сомнением, что Стерлинг захочет провести реванш в такие сроки», — цитирует Абдрахманова News.ru.

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