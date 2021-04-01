Берхамов провалил взвешивание перед боем на Bellator 255, Магомедов уложился в вес

Российский боец смешанных единоборств Мухамед Берхамов, выступающий в полусредней весовой категории, провалил взвешивание перед дебютом в Bellator. Весы показали 173,8 фунта, в то время как лимит дивизиона — 170 фунтов. Херман Террадо, его соперник, показал на взвешивании результат 169,5 фунта.

Бой Берхамов — Террадо состоится на турнире Bellator 255, который пройдёт в ночь со 2 на 3 апреля мск. 27-летний Берхамов выступает в смешанных единоборствах с 2013 года. Последний поединок он провёл в августе 2019 года, победив бразильца Сиру Родригеса единогласным решением судей. Всего на его счету 13 боёв в MMA, в которых он одержал 13 побед.

Другой россиянин Магомед Магомедов, выступающий в легчайшем весе, уложился в лимит дивизиона, показав на весах 135 фунтов. Его соперник Си Джей Хэмилтон весит 134,4 фунта.