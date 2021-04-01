Берхамов провалил взвешивание перед боем на Bellator 255, Магомедов уложился в вес

Российский боец смешанных единоборств Мухамед Берхамов, выступающий в полусредней весовой категории, провалил взвешивание перед дебютом в Bellator. Весы показали 173,8 фунта, в то время как лимит дивизиона — 170 фунтов. Херман Террадо, его соперник, показал на взвешивании результат 169,5 фунта.
Бой Берхамов — Террадо состоится на турнире Bellator 255, который пройдёт в ночь со 2 на 3 апреля мск. 27-летний Берхамов выступает в смешанных единоборствах с 2013 года. Последний поединок он провёл в августе 2019 года, победив бразильца Сиру Родригеса единогласным решением судей. Всего на его счету 13 боёв в MMA, в которых он одержал 13 побед.
Другой россиянин Магомед Магомедов, выступающий в легчайшем весе, уложился в лимит дивизиона, показав на весах 135 фунтов. Его соперник Си Джей Хэмилтон весит 134,4 фунта.
- 1 апреля 2021
-
17:27
-
17:20
-
16:37
-
16:00
-
15:00
-
14:25
-
14:07
-
13:00
-
12:11
-
11:01
-
09:47
-
09:42
-
09:21
-
09:17
-
09:12
-
08:50
- 31 марта 2021
-
23:35
-
23:12
-
22:57
-
22:04
-
20:16
-
19:27
-
18:19
-
17:26
-
16:15
-
16:09
-
15:38
-
15:28
-
15:03
-
14:00
-
13:09
-
12:47
-
12:02
-
11:00
-
10:04