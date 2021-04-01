Усман Нурмагомедов сделал вес перед дебютным боем в Bellator

Усман Нурмагомедов сделал вес перед своим дебютным боем в Bellator. Напомним, он встретится с Майком Хэмелом на турнире Bellator 255.

Вес Нурмагомедова составил 155,2 фунта, вес Хэмела — 155 фунтов.

Секундантом Усмана станет экс-чемпион UFC в лёгком весе, его двоюродный брат Хабиб Нурмагомедов. В главном событии вечера сразятся чемпион в полулёгком весе Патрисиу Фрейре и претендент на пояс Эммануэль Санчес.

На счету Усмана Нурмагомедова 11 побед в 11 боях в MMA, у Хэмела семь побед и четыре поражения.

Напомним, Усман — единственный боец из семьи Нурмагомедовых, подписавший контракт с Bellator. Его двоюродный брат Хабиб официально завершил карьеру будучи чемпионом UFC в лёгком весе. Умар и Абубакар Нурмагомедовы также выступают в UFC.