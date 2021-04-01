Абдулманап Магомедов проиграл в стартовом поединке Brave CF 50

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Боец Абдулманап Магомедов в стартовом поединке юбилейного турнира Brave CF 50 единогласным решением судей проиграл ирландцу Глену Маквэю.

В главном событии турнира встретятся Ярра Хусейн Аль-Силави и Исмаил Наурдиев. Они поборются за чемпионский титул в полусреднем весе.

Помимо этого, на турнире свой бой проведёт бывший претендент на титул UFC в наилегчайшем весе Али Багаутинов, который встретится с Дастином Ортизом. На счету Багаутинова 20 побед и 7 поражений. Последний поединок Багаутинов провёл 16 января на Brave CF 46, где единогласным решением судей победил литовца Олега Личковаха.

Соперником Велимурада Алхасова на Brave CF 50 станет американец Зак Маковски, Омара Соломанова — Валериу Мирцеа, Магомеда Магомедова — Янн Лиассе.

Прямую трансляцию с турнира Brave CF 50 можно посмотреть эксклюзивно на «Okko Спорт».