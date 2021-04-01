Итоги UFC 260, лучшие тяжеловесы и рейтинг Bellator — в новом подкасте «Чемпионата»

Проект «Чемпионат.Подкаст» представил юбилейный 10-й выпуск MMA-подкаста «Больше не говори такие вещи».

По горячим следам турнира UFC 260 мы решили погрузиться в его итоги, тут есть о чём поговорить: удивительный Нганну, депрессивный Миочич, психующий Джон Джонс, выдающийся и недооценённый Висенте Люке, ну и, конечно же, Шон О'Мэлли со своим шуга-шоу. Не обошли мы стороной также и Bellator с его новоиспеченными рейтингами бойцов, это интересно, и плюс обсудили проблемное начало сезона в этой лиге. А бонусом поговорили про вообще лучших тяжеловесов всех времён и народов.

Уже по традиции Давид Багдасарян и Олег Володин помогут вам органично влиться в MMA-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионат.Подкаст».

В этом выпуске:

0:00 – Всем привет! 10-й выпуск подкаста уже на базе.

0:52 – Стерлинг постоянно несёт чушь. Зачем? И сколько это будет продолжаться?

14:13 – Нганну разбил Миочича. Кого из нас это удивило?

21:48 – Откуда взялось прозвище Хищник?

24:06 – С кем теперь драться Нганну и Миочичу?

30:23 – Джон Джонс психует в «Твиттере» и просит много денег. Он блефует или просто не хочет драться с Нганну?

40:24 – Есть ли сейчас вероятность, что титульник получит Волков? И каковы шансы Льюиса?

45:10 – ESPN выбрал четырёх величайших тяжеловесов в истории. Всё ли там справедливо?

56:25 – Люке и Вудли дрались меньше пяти минут, но им отдали бой вечера. Это нормально?

59:30 – У Вудли четвёртое поражение подряд. Его пора уволить?

01:02:47 – Лирическое отступление: немного респекта Даниэлю Кормье за крутую карьеру и тяжелейший жизненный путь.

01:06:54 – Висенте Люке очень крут, и он теперь на 6-м месте рейтинга. Ему дадут кого-то из топ-5?

01:12:21 – О'Мэлли доказал, что он в порядке. Но у него всё равно будут проблемы на уровне топ-15.

01:18:43 – Bellator впервые опубликовал свои рейтинги. Что в них не так?

01:31:21 – У нас всё. А с вас лайки, подписки и фидбек. И не забывайте следить за ведущими в соцсетях и YouTube.

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