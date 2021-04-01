А. Емельяненко — о тренировках в «Ахмате»: не ждут — так не ждут

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что по-прежнему поддерживает контакты с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, с которым он на протяжении нескольких месяцев тренировался в клубе «Ахмат» в Грозном. Боец также дал понять, что не придаёт значения слухам, что ему закрыта обратная дорога в «Ахмат».



«Говорят, что меня не ждут на тренировки в «Ахмат»? Не ждут — так не ждут. Они и раньше не ждали, но я там очутился. Второй раз не ждали — я снова там очутился. Всё это больше слухи и сплетни, на них не стоит обращать внимания.



Общение с Рамзаном Кадыровым? Постоянно общаемся. То о чём-то, то ни о чём. В большинстве — ни о чём: «Как дела? Как форма?» В его дела не лезу, делать там абсолютно нечего. А он постоянно интересуется, в какой я форме», — приводит слова Емельяненко Sport24.

А. Емельяненко показал свою реакцию на тех, кто списал его со счетов