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Боец нокаутировал соперника за 13 секунд и сбежал из клетки

Боец нокаутировал соперника за 13 секунд и сбежал из клетки
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

В эти минуты в Бахрейне проходит турнир по смешанным единоборствам Brave CF 50. В его карде состоялся поединок между шведском бойцом Антоном Туркальи и спортсменом из Казахстана Константином Солдатовым.

Последний сходу попытался выступить агрессором и пошёл вперёд, но нарвался на встречный удар. В результате Константин оказался в глубоком нокауте. На победу Туркальи потратил 13 секунд.

Но самое интересное началось уже после. Швед, не дожидаясь церемонии оглашения победителя, попросту сбежал из клетки в подтрибунные помещения. Причины такого поступка так и не ясны.

Отметим, что 24-летний представитель Швеции проводил седьмой поединок в смешанных единоборствах на профессиональном уровне. Во всех он победил, причём во всех случаях досрочно.

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