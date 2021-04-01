Боец нокаутировал соперника за 13 секунд и сбежал из клетки

В эти минуты в Бахрейне проходит турнир по смешанным единоборствам Brave CF 50. В его карде состоялся поединок между шведском бойцом Антоном Туркальи и спортсменом из Казахстана Константином Солдатовым.



Последний сходу попытался выступить агрессором и пошёл вперёд, но нарвался на встречный удар. В результате Константин оказался в глубоком нокауте. На победу Туркальи потратил 13 секунд.



Но самое интересное началось уже после. Швед, не дожидаясь церемонии оглашения победителя, попросту сбежал из клетки в подтрибунные помещения. Причины такого поступка так и не ясны.

Отметим, что 24-летний представитель Швеции проводил седьмой поединок в смешанных единоборствах на профессиональном уровне. Во всех он победил, причём во всех случаях досрочно.