Девушка-боксёр, получившая пугающие травмы в бою, показала фото до и после поединка

27 марта немецкая девушка-боксёр Шайенн Хэнсон выступила на вечере профессионального бокса в Герстхофене, где встретилась с соперницей из Украины Алиной Зайцевой. Встреча была остановлена из-за серьёзных гематом, образовавшихся на лице Хэнсон. В итоге судьи определяли победителя по счёту на карточках, который был зафиксирован к моменту остановки схватки. Благодаря этому Хэнсон одержала победу техническим решением.



После поединка Шайенн выложила на своей странице в «Инстаграме» фотоколлаж, на котором видно, каким было лицо девушки до схватки и что с ней стало после встречи с Зайцевой.

«До и после боя», — написала Хэнсон.

Соответствующий пост доступен на странице спортсменки в "Инстаграме".

Отметим, что 23-летняя немка провела в профи девять поединков. В восьми она одержала победу, в ещё одном потерпела поражение.