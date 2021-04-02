Виталий Кличко задекларировал каминные часы, рояль и дом почти в 800 квадратных метров

Украинским чиновникам пришла пора подавать декларацию о доходах и имуществе за 2020 год. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко задекларировал немалые накопления, о чём говорится в Едином государственном реестре деклараций Украины.
Так, бывший боксёр за работу мэром в 2020 году получил 517 тыс. гривен (около $ 18,5 тыс.).
Из активов у Кличко отмечены долговые обязательства третьих лиц в сумме € 7,34 млн, $ 277 тыс. На его счетах находится 226 036 грн (около $ 8 тыс.), € 667 тыс., $ 214 тыс. Кроме того, в распоряжении Кличко почти $ 24 тыс. и € 25 тыс. наличными.
Отметим также, что экс-боксёр задекларировал три квартиры, площадь которых вместе составляет более 360 квадратных метров. Кличко также владеет домом отдыха в Киевской области площадью в 785 квадратных метров.
Кроме денег и недвижимости, мэр Киева задекларировал каминные антикварные часы XIX столетия, рояль марки Yamaha, наручные часы брендовых марок, мотоцикл Fine Custom 2009 года, прицеп-платформу Ironhorse 2013 года, а также автомобиль Land Rover Discovery, который записан на супругу политика.
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