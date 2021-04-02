А. Емельяненко ответил на вопрос о конфликте с братом Фёдором

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, есть ли у него конфликт с братом, легендарным бойцом MMA Фёдором Емельяненко, выступающим в Bellator. Братья Емельяненко не поддерживают отношений на протяжении многих лет. Периодически они обмениваются публичными выпадами.

“Да у нас нет конфликта. Просто не общаемся друг с другом. У него свой круг общения, у меня свой. Он нашёл людей, с которыми ему приятно общаться, я нашёл своё окружение. Мы не лезем друг другу — ни в общение, ни в личную жизнь.

Мама? Она не лезет уже в наши отношения. В мои дела не лезет давно, в дела Фёдора, наверное, тоже. Привыкла уже ко всему, что про нас говорят и что между нами происходит, поэтому спокойно ко всему этому относится”, — приводит слова Александра Емельяненко Sport24.

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