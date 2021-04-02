Бой Берхамова, который провалил взвешивание на турнире Bellator 255, отменили

Российский боец смешанных единоборств Мухамед Берхамов, выступающий в полусредней весовой категории, не сможет провести бой на турнире Bellator 255, после того как провалил взвешивание перед дебютом в промоушене. Напомним, Берхамов, выступающий в полусредней весовой категории, показал на взвешивании результат 173,8 фунта, в то время как лимит дивизиона — 170 фунтов.
«Берхамов не вошёл в лимит весовой категории. Его бой отменён», — приводит слова представителя Bellator ТАСС.
Бой Берхамова с Херманом Террадо должен был состояться на турнире Bellator 255, который пройдёт в ночь со 2 на 3 апреля мск. 27-летний Берхамов выступает в смешанных единоборствах с 2013 года. Последний поединок он провёл в августе 2019 года, победив бразильца Сиру Родригеса единогласным решением судей. Всего на его счету 13 боёв в MMA, в которых он одержал 13 побед.
- 2 апреля 2021
-
10:39
-
10:02
-
09:20
-
09:00
-
01:51
-
00:52
- 1 апреля 2021
-
23:41
-
22:26
-
21:39
-
20:06
-
20:00
-
18:55
-
17:27
-
17:20
-
16:37
-
16:00
-
15:00
-
14:25
-
14:07
-
13:00
-
12:11
-
11:01
-
09:47
-
09:42
-
09:21
-
09:17
-
09:12
-
08:50
- 31 марта 2021
-
23:35
-
23:12
-
22:57
-
22:04
-
20:16
-
19:27
-
18:19