Бой Берхамова, который провалил взвешивание на турнире Bellator 255, отменили

Российский боец смешанных единоборств Мухамед Берхамов, выступающий в полусредней весовой категории, не сможет провести бой на турнире Bellator 255, после того как провалил взвешивание перед дебютом в промоушене. Напомним, Берхамов, выступающий в полусредней весовой категории, показал на взвешивании результат 173,8 фунта, в то время как лимит дивизиона — 170 фунтов.

«Берхамов не вошёл в лимит весовой категории. Его бой отменён», — приводит слова представителя Bellator ТАСС.

Бой Берхамова с Херманом Террадо должен был состояться на турнире Bellator 255, который пройдёт в ночь со 2 на 3 апреля мск. 27-летний Берхамов выступает в смешанных единоборствах с 2013 года. Последний поединок он провёл в августе 2019 года, победив бразильца Сиру Родригеса единогласным решением судей. Всего на его счету 13 боёв в MMA, в которых он одержал 13 побед.

