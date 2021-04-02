Канадский боец MMA Плиев потерял в бою палец, а понял это лишь после раунда. Видео

Канадский боец смешанных единоборств Хетаг Плиев провёл один раунд с оторванным пальцем руки. Поединок прошел 1 апреля в США в рамках турнира промоушена Cage Fury MMA, соперником Плиева был представитель США Девин Гудейл.

«Соперник держал меня за перчатку, а палец у меня хрустнул. Судья этого не замечал. А когда уже пошёл обмен ударами, то палец как-то сломался и выскочил. По сути, он остался в перчатке.

После раунда все увидели, что пальца нет на месте, приняли решение остановить бой. Меня сразу же повезли в больницу, пришили палец обратно. Он фактически держался на одной коже. Сейчас будем делать физиотерапию, процедуры, надеюсь, что всё будет в порядке», — приводит слова 37-летнего Плиева ТАСС.

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