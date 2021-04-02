Канадский боец MMA Плиев потерял в бою палец, а понял это лишь после раунда. Видео

Канадский боец смешанных единоборств Хетаг Плиев провёл один раунд с оторванным пальцем руки. Поединок прошел 1 апреля в США в рамках турнира промоушена Cage Fury MMA, соперником Плиева был представитель США Девин Гудейл.
«Соперник держал меня за перчатку, а палец у меня хрустнул. Судья этого не замечал. А когда уже пошёл обмен ударами, то палец как-то сломался и выскочил. По сути, он остался в перчатке.
После раунда все увидели, что пальца нет на месте, приняли решение остановить бой. Меня сразу же повезли в больницу, пришили палец обратно. Он фактически держался на одной коже. Сейчас будем делать физиотерапию, процедуры, надеюсь, что всё будет в порядке», — приводит слова 37-летнего Плиева ТАСС.
AMC Fight Nights 100 – турнир, который поклонники смешанных единоборств просто не могут пропустить! Покупай билеты и приходи 10 апреля в московский Дворец спорта «Лужники».
- 2 апреля 2021
-
10:39
-
10:02
-
09:20
-
09:00
-
01:51
-
00:52
- 1 апреля 2021
-
23:41
-
22:26
-
21:39
-
20:06
-
20:00
-
18:55
-
17:27
-
17:20
-
16:37
-
16:00
-
15:00
-
14:25
-
14:07
-
13:00
-
12:11
-
11:01
-
09:47
-
09:42
-
09:21
-
09:17
-
09:12
-
08:50
- 31 марта 2021
-
23:35
-
23:12
-
22:57
-
22:04
-
20:16
-
19:27
-
18:19