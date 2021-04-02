Александр Емельяненко: я ко всем соперникам отношусь с уважением. Кроме одного

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что уважает всех соперников, кроме одного, а именно Сергея Харитонова, выступающего в Bellator.

«Я ко всем соперникам отношусь с уважением. Кроме одного… нехорошего человека. Который ядом дышит в мою сторону уже испокон веков. Харитон. Непорядочный боец. О нём отзывался подобным образом не только я, но и все, кто с ним тренировался, тренировал его и вёл с ним промоутерскую деятельность.

О Харитонове вспоминают только тогда, когда произносят фамилию Емельяненко. Когда он даёт интервью о том, какой он распрекрасный, мне кажется, никто это не читает. В его интервью читают только что-то про Емельяненко, а остальное пропускают», — приводит слова Емельяненко Sport24.

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