Усман Нурмагомедов заявил о намерении стать лучше Хабиба

Российский боец MMA Усман Нурмагомедов, выступающий в Bellator, заявил, что стремится стать лучше своего знаменитого двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.
«Меня очень мотивирует то, что я сражаюсь под фамилией Нурмагомедова. Я хочу пойти по стопам Хабиба, повторить его путь и в итоге стать улучшенной версией его.
Весь тренировочный лагерь я провёл с Хабибом. Сражаться с ним на тренировках очень тяжело. Так что после тренировочного лагеря с ним сражаться с другими соперниками очень легко.
Я всему научился у Хабиба. Когда я хочу узнать что-то новое, Хабиб всегда рядом», — приводит слова Усмана Нурмагомедова BBC.
Напомним, в ночь со 2 на 3 апреля мск Усман Нурмагомедов выступит на турнире Bellator 255, это будет его дебют в промоушене. Его соперником станет Майк Хэмел.
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