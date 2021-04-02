Президент Bellator назвал возможных следующих соперников Ф. Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, с кем может провести следующий поединок легендарный российский боец MMA Фёдор Емельяненко. По словам Кокера, Емельяненко может сразиться с уволенными из UFC Алистаром Оверимом и Джуниором дос Сантосом, которые ведут переговоры с Bellator, но пока не подписали контрактов.

«Мы не собираемся подписывать с этими парнями долгосрочные контракты. Они достаточно сделали и давно себя зарекомендовали. Они уже легенды нашего спорта. Если это сработает, бой Алистара и Фёдора будет мне очень интересен, как и бой Фёдора с Джуниором дос Сантосом.

Думаю, Фёдор будет драться через несколько месяцев. Скорее всего, в конце лета или начале осени мы увидим Фёдора в клетке», — приводит слова Кокера MMAJunkie.