Президент Bellator назвал возможных следующих соперников Ф. Емельяненко
Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, с кем может провести следующий поединок легендарный российский боец MMA Фёдор Емельяненко. По словам Кокера, Емельяненко может сразиться с уволенными из UFC Алистаром Оверимом и Джуниором дос Сантосом, которые ведут переговоры с Bellator, но пока не подписали контрактов.
«Мы не собираемся подписывать с этими парнями долгосрочные контракты. Они достаточно сделали и давно себя зарекомендовали. Они уже легенды нашего спорта. Если это сработает, бой Алистара и Фёдора будет мне очень интересен, как и бой Фёдора с Джуниором дос Сантосом.
Думаю, Фёдор будет драться через несколько месяцев. Скорее всего, в конце лета или начале осени мы увидим Фёдора в клетке», — приводит слова Кокера MMAJunkie.
Рекомендуем вам
- 2 апреля 2021
-
13:01
-
12:01
-
11:01
-
10:39
-
10:02
-
09:20
-
09:00
-
01:51
-
00:52
- 1 апреля 2021
-
23:41
-
22:26
-
21:39
-
20:06
-
20:00
-
18:55
-
17:27
-
17:20
-
16:37
-
16:00
-
15:00
-
14:25
-
14:07
-
13:00
-
12:11
-
11:01
-
09:47
-
09:42
-
09:21
-
09:17
-
09:12
-
08:50
- 31 марта 2021
-
23:35
-
23:12
-
22:57
-
22:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам