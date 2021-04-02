Чендлер рассказал, как будет действовать в бою с Оливейрой

Бывший чемпион Bellator в лёгкой весовой категории Майкл Чендлер рассказал, как собирается вести поединок с Чарльзом Оливейрой.

Напомним, Чендлер и Оливейра оспорят вакантный пояс UFC в лёгком весе, который освободил Хабиб Нурмагомедов. Бой состоится на турнире UFC 262 в ночь с 15 на 16 мая мск.

«Лучший способ, с помощью которого можно выйти и прикончить его, — это просто наносить по нему как можно больше жёстких ударов. Просто драться в стойке, чтобы он начал паниковать, и нокаутировать в первом раунде.

Я собираюсь газовать в течение всех 25 минут. Я выйду в октагон и нокаутирую его в первом или втором раунде», — приводит слова Чендлера TMZ.

На счету Чендлера 22 победы и пять поражений в смешанных единоборствах, у Оливейры 30 побед и восемь поражений в MMA.