Исмаилов официально подтвердил дату реванша с Минеевым

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов подтвердил, что проведёт матч-реванш с Владимиром Минеевым 1 октября. Ранее эту же дату назвал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Многие сейчас скажут, что он (Минеев. — Прим. «Чемпионата») у меня в голове. Так оно и есть, в день пять раз он в ней трандулей получает. Как спортсмен он достойный, жаль, я не могу сказать о нём так же как о человеке!

1 октября мы встретимся в клетке снова, официально! Шесть месяцев пролетят, и глазом моргнуть не успеете. А парочка пресс-конференций до боя, думаю, скрасят ваше ожидание», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».

Напомним, первый поединок Исмаилов — Минеев, состоявшийся в октябре 2018 года, закончился вничью.

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