Плиев рассказал, в какой момент боя у него оторвался палец

Боец смешанных единоборств Хетаг Плиев подробно рассказал, в какой момент боя с Девином Гудейлом у него оторвался палец.
«Скажем так, во втором раунде. Потом на видео я увидел, что он меня за перчатку держал, и в это время у меня палец хрустнул. Я это почувствовал, но не мог руку вытащить. Потом на видео я увидел, что он явно взял и держал меня, зацепив перчатку. И когда мы встали и пошёл размен ударами, я почувствовал, что с пальцем что-то не то. Но я продолжил бой, понимая, что могу выиграть. Думал, если обращу внимание на палец, то покажу свою слабость и сопернику, и судье, и всему обществу.
Когда раунд закончился, мы сели, я посмотрел, а палец уже держался на коже и остался в перчатке. И врач не разрешил дальше драться. Гудейл нехорошо поступил, когда тянул меня, а судья этого не видел. Вчера мне звонили из ESPN, просили интервью. Сегодня звонили из USA Today, из России тоже звонили. Если это возможно, мы будем подавать апелляцию.
Вчера поехали в больницу, зашили палец и сделали операцию. Но кость не сломана. Просто там, где сгибается палец, от ударов он вышел и держался на коже», — приводит слова Плиева Sport24.
- 2 апреля 2021
-
21:25
-
20:43
-
19:59
-
19:37
-
18:55
-
17:15
-
16:35
-
16:04
-
15:32
-
15:00
-
14:22
-
14:06
-
13:01
-
12:01
-
11:01
-
10:39
-
10:02
-
09:20
-
09:00
-
01:51
-
00:52
- 1 апреля 2021
-
23:41
-
22:26
-
21:39
-
20:06
-
20:00
-
18:55
-
17:27
-
17:20
-
16:37
-
16:00
-
15:00
-
14:25
-
14:07
-
13:00