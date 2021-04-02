Плиев рассказал, в какой момент боя у него оторвался палец

Боец смешанных единоборств Хетаг Плиев подробно рассказал, в какой момент боя с Девином Гудейлом у него оторвался палец.

«Скажем так, во втором раунде. Потом на видео я увидел, что он меня за перчатку держал, и в это время у меня палец хрустнул. Я это почувствовал, но не мог руку вытащить. Потом на видео я увидел, что он явно взял и держал меня, зацепив перчатку. И когда мы встали и пошёл размен ударами, я почувствовал, что с пальцем что-то не то. Но я продолжил бой, понимая, что могу выиграть. Думал, если обращу внимание на палец, то покажу свою слабость и сопернику, и судье, и всему обществу.

Когда раунд закончился, мы сели, я посмотрел, а палец уже держался на коже и остался в перчатке. И врач не разрешил дальше драться. Гудейл нехорошо поступил, когда тянул меня, а судья этого не видел. Вчера мне звонили из ESPN, просили интервью. Сегодня звонили из USA Today, из России тоже звонили. Если это возможно, мы будем подавать апелляцию.



Вчера поехали в больницу, зашили палец и сделали операцию. Но кость не сломана. Просто там, где сгибается палец, от ударов он вышел и держался на коже», — приводит слова Плиева Sport24.