Усман Нурмагомедов разместил фото борьбы с Хабибом за несколько часов до дебюта в Bellator

В ночь со 2 на 3 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 255. В его карде дебютный поединок в промоушене проведёт Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Его соперником станет Майк Хэмилл. За несколько часов до поединка спортсмен написал пост в «Инстаграме», прикрепив к нему совместные фотографии с Хабибом Нурмагомедовым, тренером Хавьером Мендесом, Магомедом Магомедовым и Мовлидом Хайбуллаевым.

«К этому дебюту я прошёл очень хороший лагерь. Дай бог сегодня вечером постараюсь обрадовать всех, кто болеет и переживает за меня», — написал Усман.

Соответствующий пост доступен на его странице в социальной сети. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира Bellator 255.