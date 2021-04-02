Усман Нурмагомедов разместил фото борьбы с Хабибом за несколько часов до дебюта в Bellator

В ночь со 2 на 3 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 255. В его карде дебютный поединок в промоушене проведёт Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Его соперником станет Майк Хэмилл. За несколько часов до поединка спортсмен написал пост в «Инстаграме», прикрепив к нему совместные фотографии с Хабибом Нурмагомедовым, тренером Хавьером Мендесом, Магомедом Магомедовым и Мовлидом Хайбуллаевым.
«К этому дебюту я прошёл очень хороший лагерь. Дай бог сегодня вечером постараюсь обрадовать всех, кто болеет и переживает за меня», — написал Усман.
Соответствующий пост доступен на его странице в социальной сети. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира Bellator 255.
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